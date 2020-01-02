Общий государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины на конец 2019 года упал до 51,6% ВВП с 62,7% ВВП в 2018-м. Об этом сообщили в Министерстве финансов со ссылкой на оперативные данные Госказначейства (ГКСУ).

"По оперативной оценке государственный долг на конец 2019 года составил в гривневом эквиваленте 1,764 трлн грн, а в долларовом $75,5 млрд и сократился по отношению к ВВП к около 45% на конец 2019 года. Гарантированный государством долг на конец года по оценке составил около 6,6% ВВП", – указало министерство в сообщении на своем сайте в четверг.

По информации ведомства, обслуживание государственного долга в 2019 году составило в гривневом эквиваленте 119,2 млрд грн, погашение – 345,2 млрд грн.

"За этот период внутренние заимствования составили 341,2 млрд грн (их них 222,6 млрд грн составили заимствования в гривне), а внешние заимствования в гривневом эквиваленте составили 63,8 млрд грн. На фоне макроэкономической стабильности и ожидаемого экономического роста Украины спрос на ОВГЗ был поддержан со стороны нерезидентов, которые получили более легкий доступ к ОВГЗ благодаря присоединению Украины к сети Clearstream", – отметил Минфин.

Также отмечается, что доля ОВГЗ в портфеле нерезидентов на конец декабря достигла 14,1%. В то же время доля госдолга, номинированного в национальной валюте, увеличилась в 2019 году с 33% до 41%, указывается в сообщении.

"При этом доходность по последним заимствованиям на внутреннем рынке в долларе США составила рекордно низкие 3,86%, а последние в 2019 году ОВГЗ, номинированные в евро, Украина произвела под рекордно низкие 2,22% - наиболее низкие за всю историю современной Украины", – указал Минфин.

Ранее сообщалось, что в ноябре долги украинцев за коммуналку выросли более, чем на 15%.

Также мы писали, что госдолг Украины в ноябре уменьшился в гривне и вырос в долларах.