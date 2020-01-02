В новогоднем шоу на канале "Россия 1" показали пародию на президента Украины Зеленского, которого сыграл узбек
В шоу "Новогодний парад звезд 2020" на канале "Россия 1" пятерка пародистов пошутила на тему Украины и ее действующего президента.
Запись выступления появилась в YouTube и социальных сетях.
Номер представили ведущие шоу Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук. Перед выходом пародистов они заговорили о шумных соседей, намекая на Украину.
Малахов спросил у партнерши: "Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?" Та ответила: "В Новый год нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!"
Тогда Малахов задал второй вопрос: "А что, если это происходит не только в Новый год?"
"Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит", - парировала актриса.
Затем ведущие поздравили Украину с праздником на украинском языке с ошибками. "З Новим рокім, Україна!" – сказал Малахов. "Зустрічайте!" - подхватила Ковальчук.
Видео: YouTube/ ExclUsive
Номер начался пением куплетов на мотив украинской народной песни "Ти ж мене підманула" завсегдатаями юмористических передач типа "Аншлаг" - братьями Пономаренко и Николаем Бандуриным:
Президент был сериальный,
А теперь он стал реальный.
Огорчает лишь одно,
Что живем не как в кино.
Пусть на исходе года
Даст отчет слуга народа.
Прикусите языки, слышу я шаги слуги.
После этого на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабаев, которого называют двойником Владимира Зеленского.
На все вопросы и обращения поющих (о расследовании дел коррупционеров, увеличении зарплат и прочем) он коротко отвечал: "Нема".
Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о московском двойнике Зеленского Исабаеве.
Мы также показывали пародию на президента Украины в российском КВН.