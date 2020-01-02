В шоу "Новогодний парад звезд 2020" на канале "Россия 1" пятерка пародистов пошутила на тему Украины и ее действующего президента.

Запись выступления появилась в YouTube и социальных сетях.

Номер представили ведущие шоу Андрей Малахов и актриса Анна Ковальчук. Перед выходом пародистов они заговорили о шумных соседей, намекая на Украину.

Малахов спросил у партнерши: "Аня, а как ты относишься к веселым и громким соседям?" Та ответила: "В Новый год нормально. Это же праздник. Пусть поют, шумят, веселятся, пускают салюты хоть всю ночь!"

Тогда Малахов задал второй вопрос: "А что, если это происходит не только в Новый год?"

"Ну тогда мне, как и любому человеку, захочется заглянуть к ним на огонек и посмотреть, что же там такое происходит", - парировала актриса.

Затем ведущие поздравили Украину с праздником на украинском языке с ошибками. "З Новим рокім, Україна!" – сказал Малахов. "Зустрічайте!" - подхватила Ковальчук.

Видео: YouTube/ ExclUsive

Номер начался пением куплетов на мотив украинской народной песни "Ти ж мене підманула" завсегдатаями юмористических передач типа "Аншлаг" - братьями Пономаренко и Николаем Бандуриным:

Президент был сериальный,

А теперь он стал реальный.

Огорчает лишь одно,

Что живем не как в кино.

Пусть на исходе года

Даст отчет слуга народа.

Прикусите языки, слышу я шаги слуги.

После этого на сцену вышел уроженец Узбекистана Умид Исабаев, которого называют двойником Владимира Зеленского.

На все вопросы и обращения поющих (о расследовании дел коррупционеров, увеличении зарплат и прочем) он коротко отвечал: "Нема".

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что известно о московском двойнике Зеленского Исабаеве.

Мы также показывали пародию на президента Украины в российском КВН.