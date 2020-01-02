3 января по всей территории страны будет относительно теплая погода, будет солнечно и без осадков. Местами дневная температура будет доходить до +7 градусов. Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

На западе Украины ясно, без осадков, солнечно. В большинстве областей днем столбик термометра покажет +2...+5, в Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Черновцах воздух прогреется до +7. Температура ночью -2...-4 градуса.

На севере Украины ясно, без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +2...+5 градусов, в Житомире и Сумах +1..+3.

В центре Украины ясно и без осадков. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем +1...+4 градуса. На востоке Украины также без осадков и солнечно. Температура воздуха ночью -2...-5 градусов, днем +1...+4 градуса.

На юге Украины также не ожидается осадков. Температура воздуха ночью -2...-4 градуса, днем ​​+4...+7 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

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