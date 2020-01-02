В Германии впервые за 17 лет снизилась стоимость проезда в поездах, которые ездят на дальние расстояния. Причиной такого решения является вступление в силу мер по защите климата, призванный сделать путешествия на железной дороге более привлекательными. Об этом сообщает The Guardian.

Так, пассажиры, совершающие поездки на расстояния более 50 км в поездах Intercity Express Deutsche Bahn, могут рассчитывать на снижение тарифов на 10%.

Для удешевления билетов Deutsche Bahn пришлось пойти на снижение налога на добавленную стоимость с 19% до 7%. Это должно принести дополнительно 5 млн пассажиров в год.

Напомним, во Франции продолжается забастовка работников железнодоржоного транспрта из-за пенсионной реформы.

Кроме того, "Страна" писала о том, что новогоднюю ночь в поездах встретили около 17 тысяч украинцев.