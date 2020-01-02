Пенсионеры, которые живут в оккупированном Крыму и на территории ОРДЛО имеют право получать две пенсии: украинскую и от оккупационных властей. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции "Слуга народа", передает "Интерфакс-Украина".

"Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь", - заявила Третьякова.

Получение выплат от Пенсионного фонда РФ в Крыму и "пенсионных фондов" группировок "ЛНР" и "ДНР" не может стать основанием для невыплаты пенсий Украиной.

"Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку - они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии - разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет!", - сказала нардеп.

По мнению Третьяковой, выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях - это еще один вид санкций против РФ.

"Я согласна с тем, что они получают пенсию от российского правительства, пусть они экономически его разоряют и это будет своеобразным видом санкций, который идет на пользу наших граждан, которые там проживают. Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила", - считает Третьякова.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине с 1 января подросла минимальная пенсия.

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