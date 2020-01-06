Предлагаем вниманию читателей гороскоп на неделю, с 6 по 12 января включительно.

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Овен (21 марта - 20 апреля)

Праздники скоро подходят к концу. Пора готовить себя к реализации планов и мечт в новом 2020 году. Настроиться на нужным лад вам помогут занятия спортом. Пару десятиминуток физических упражнений дома приведут вас в тонус после расслабления и праздников.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Новый год вот-вот начнется ставить перед вами амбициозные задачи. Будьте сильны духом, не бойтесь решать задачи, даже если они покажутся сложными. Соберите в кулак все свои силы, приложите максимально много усилий. Вы осилите то, на что будете настроены психологически.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Возможно, у вас проявится упадническое настроение. Да, всем загаданным желаниям в новогоднюю ночь на этой неделе сбыться не суждено. Но вы можете начать двигаться в нужном направлении. Расставьте для себя приоритеты и действуйте именно в этой последовательности.

Рак (22 июня - 22 июля)

Сейчас для вас важно почерпнуть вдохновение извне, будь то кинофильм или книга. Познакомьтесь с теми жанрами, которые раньше были вам чужды - вы откроете много нового и интересного. Расширение кругозора способствует вашей жизнедеятельности в целом.

Лев (23 июля - 23 августа)

Начните вторую неделю нового года с заботы о здоровье - своем и своих близких. Не перенапрягайте организм. Постарайтесь к нему прислушаться. Если он просит сон - давайте его в нужном количестве. Если нуждаетесь в движении, то не сидите на месте. Не идите наперекор своим внутренним ощущениям.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Эта неделя нужна для планирования - первого рабочего квартала и своей жизни. Опишите для себя задачи максимально подробно. Если вы расслабитесь и начнете двигаться в общем русле, это не добавит вам бонусов. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.

Весы (24 сентября - 23 октября)

На этой неделе вас могут ожидать сложные разговоры. Нужно себя пересилить и заставить поговорить. Не откладывайте на потом, этот груз станет для вас лишним. Настройтесь - и поднимайте важные темы. Говорите честно и откровенно. Вас поймут, и итог бесед очень сильно поможет для достижения целей в этом году в целом.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не будьте категоричны. Слушайте и постарайтесь услышать окружающих. Не отталкивайте их. Может оказаться так, что ваша точка зрения может измениться, если вы узнаете иные мнения. Если вы не уверены в правильности принятия решений, то не надо идти напролом, возьмите паузу.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Очень важно, чтобы вас сейчас окружали любящие вас люди - близкие и друзья. Если нет возможности встречаться лично, то поговорите по телефону. Если вам нужны помощь или совет - просите, не стесняйтесь. То, что для вас сложно, другие смогут сделать в кратчайшие сроки. Но они не могут догадаться, если об этом не попросить.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Прошлое - не очень хорошее определение. Вам лучше руководствоваться словосочетанием "приобретенный опыт". Не позволяйте, чтобы грабли били вас по голове который раз. Делайте выводы. Если поступать, как всегда, то рассчитывать на новый качественный результат тоже не придется.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Проведите ревизию своих вещей, мыслей, планов. Не начинайте трудовой год с лишним багажом - в прямом и переносном смыслах. То, что вы давно хотели реализовать, пора начинать делать прямо сейчас. Если вы проявите силу духа и переступите через страхи, то все получится.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вас может расстроить мелочь. Но постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Сейчас не время для апатии и уныния. Вам нужно максимально ровное психологическое состояние. Обратитесь к тому, что радовало вас в детстве, и постарайтесь повторить - вам это поможет.