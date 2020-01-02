В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) рассказали о планах ведомства на 2020 год. Соответствующее видео опубликовано на странице NASA в YouTube.

Как сообщается, в американском ведомстве в этом году собираются продолжить подготовку новой лунной программы NASA под названием Artemis 1, которая предусматривает полеты на Луну.

Речь идет о тестировании ракет, планировании коммерческих полетов на Луну для исследования, подготовка лунохода для поиска воды на Луне и тестирование космического скафандра нового поколения.

Также в космическом агентстве собираются запустить американских астронавтом на космических кораблях SpaceX и Boeing к Международной космической станции.

Кроме того, ведомство планирует создать уникальную лабораторию на орбите, запустить новый марсоход, запустить международную миссию для исследования Солнца и прочее.

Видео: YouTube/NASA

Ранее сообщалось, что NASA показало Рождественскую елку в космосе.

Также мы писали, что в NASA показали новый марсоход, который будет искать жизнь на Красной планете.