Временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил на эту должность вместо уволенного Романа Трубы, подала заявление о сложении полномочий депутата Верховной Рады. Об этом пишут "Українські Новини" со ссылкой на депутата.

"27 декабря мной было написано заявление о сложении депутатских полномочий", - сообщила она.

Венедиктова подчеркнула, что все требования закона соблюдены.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР), поэтому директор ГБР Роман Труба и его заместители считаются автоматически уволенными.

Ранее "Страна" писала о том, что депутат от ОПЗЖ заявил о том, что нардеп Ирина Венедиктова незаконно совмещает несколько должностей.

Также мы писали, что ГБР объявила конкурс на замов Венедиктовой.