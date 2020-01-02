Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что парламентарии хотят создать специальный Социальный кодекс для защиты граждан. Несмотря на аналогичный документ в ЕС, на его разработку парламентарии потратят три-четыре года, передает "Интерфакс-Украина".

"В Европейском Союзе социальная защита граждан выписана в Социальный кодекс – это закон, который на уровне кодекса, также как и Гражданский кодекс, описывает, что именно защищает страна. Мы, к несчастью, такой вот системы пока не имеем. Будем стремиться на протяжении трех-четырех лет сформировать такой Кодекс в Украине, поскольку это очень большой проект, но мы уже начинаем его делать", - сказала она.

Напомним, в Верховной Раде Украины готовят документ законопроекта, который позволит разделять декретный отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи.

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