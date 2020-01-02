В 2020 году украинцев ждут 11 дополнительных выходных
В этом году в Украине будет 11 дополнительных выходных дней. Правительство рекомендует работодателям предоставлять выходные своим сотрудникам.
Если праздничные дни придутся на субботу или воскресенье, то выходной предоставляется в понедельник. Некоторые рабочие дни будут перенесены на выходные. Чаще всего так делается в новогодние и рождественские праздники. Но пока Кабмин не подписал соответствующего распоряжения.
Ниже список всех праздников 2020 года, когда в стране могут быть выходные дни:
- 6-7 января - Рождество Христово;
- 8 марта - Международный женский день, в этом году припадает на воскресенье, поэтому выходной будет 9 марта;
- 19 апреля - Пасха. Всегда отмечается в воскресенье, поэтому 20 апреля будет выходным;
- 1 мая - Международный день труда;
- 9 мая - День Победы, в 2020 году приходится на субботу, поэтому в понедельник, 11 мая, должен быть выходной;
- 7 июня - Троица отмечается в воскресенье, поэтому 8 июня будет выходным днем;
- 28 июня - День Конституции. Припадает на воскресенье, поэтому 29 июня будет выходным;
- 24 августа - День Независимости;
- 14 октября - День защитника Украины;
- 25 декабря - Католическое рождество.
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