Глава Православной церкви Украины Епифаний просит, чтобы на переговорах в Трехсторонней контактной группе был рассмотрен вопрос притеснения церкви в аннексированном Крыму. Об этом он рассказал "Радио Свобода".

Так, ПЦУ уже обратилась с соответствующей просьбой к представителям Украины в ТКГ.

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров трехсторонней группы", - говорится в сообщении.

Также Епифаний добавил, что до этого ПЦУ обращалась с соответствующей просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и в Верховную раду, чтобы они должным образом обратили на это внимание", - подчеркнул он.

Напомним, Русская православная церковь прекращает поминовение Александрийского патриарха, который признал Православную церковь Украины.

Также мы сообщали, как ПЦУ хочет, но не может перейти на католическое Рождество.