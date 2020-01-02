Президент США Дональд Трамп уже смог собрать $102,7 млн на свою предвыборную программу. Об этом сообщил чиновник на условии анонимности, передает Reuters.

Как сообщается, в четвертом квартале удалось собрать внушительную сумму в размере $46 млн. Увеличение пожертвований, вероятно, связано с предложением демократов об импичменте президента. Также источник отметил, что собранная сумма превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.

Как отмечается в заявлении главы кампании Трампа Брэда Парскала, этот квартал Трампа является свидетельством его широкой общественной поддержки и звездной репутации от имени американского народа.

"Пока демократы и СМИ были настроены на импичмент, президентская кампания становилась все сильнее", — добавил Парскал.

Ранее сообщалось, что Рудольф Джулиани объявил о готовности дать показания в деле импичмента Трампа.

Также мы писали, что Байден объяснил, почему отказался давать показания против Трампа по делу об импичменте.