Трамп собрал более 100 тысяч долларов пожертвований на предвыборную кампанию
Президент США Дональд Трамп уже смог собрать $102,7 млн на свою предвыборную программу. Об этом сообщил чиновник на условии анонимности, передает Reuters.
Как сообщается, в четвертом квартале удалось собрать внушительную сумму в размере $46 млн. Увеличение пожертвований, вероятно, связано с предложением демократов об импичменте президента. Также источник отметил, что собранная сумма превышает ту, что была у кампании президента Демократической партии Барака Обамы в конце 2011 года.
Как отмечается в заявлении главы кампании Трампа Брэда Парскала, этот квартал Трампа является свидетельством его широкой общественной поддержки и звездной репутации от имени американского народа.
"Пока демократы и СМИ были настроены на импичмент, президентская кампания становилась все сильнее", — добавил Парскал.
Ранее сообщалось, что Рудольф Джулиани объявил о готовности дать показания в деле импичмента Трампа.
Также мы писали, что Байден объяснил, почему отказался давать показания против Трампа по делу об импичменте.