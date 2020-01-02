В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект об изменениях в Регламент парламента. Законопроектом предлагается голосовать на пленарной неделе только в четверг. Соответствующий документ №2691 внесли в парламент руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и другие депутаты из этой фракции. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

В дни проведения пленарных заседаний еженедельно, как правило: во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов, а в четверг - голосование. Также в проекте закона говорится о том, что при рассмотрении законопроектов во втором чтении Рада проводит голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержке не менее чем одной третью голосов.

Кроме того, голосование по учтенным главным комитетом предложениям, поправкам будет проводиться после завершения голосования по отклоненным главным комитетом предложениям, поправкам. При этом не будет допускаться внесение идентичных предложений и поправок к законопроекту.

Также предлагается определить, что в повестку дня сессии Верховной Рады будут включаться вне очереди без голосования законопроекты, определенные президентом как неотложные.

Напомним, что сейчас голосование в Верховной раде за законопроекты происходит во вторник, среду, четверг и иногда - в пятницу.

Ранее "Страна" сообщала, что в Раде хотят разрешить делить декрет по уходу за ребенком между несколькими членами семьи.

Также мы рассказывали, что Давид Арахамия полагает, что зарплата депутатов Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен.