В Кракове задержали 24-летнего украинца, дрон которого упал на крышу Мариацкого костела в новогоднюю ночь. Об этом сообщает RMF24.

Так, мужчина сам обратился к спасательным службам с просьбой снять дрон с крыши здания. Сейчас же полиция решает, привлекать ли его к уголовной ответственности.

"Мы подумаем над тем, привлекать ли мужчину к ответственности за угрозу для жизни и здоровья других людей. Главный рынок - это место, которое посещается очень многими людьми", - сказал представитель полиции Себастиан Глень.

Уточняется, что молодой украинец потерял управление над дроном, когда тот пролетал над костелом. Снять беспилотное устройство смогли спасатели при помощи пожарной лестницы

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Днепропетровской и Харьковской области задержали двух жителей Кривого Рога, которые переправляли марихуанну в Российскую Федерацию с помощью дрона.

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