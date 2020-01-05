7 января православные празднуют Рождество Христово. При этом 6 января - самый строгий день 40-дневного поста, когда верующие не едят до первой звезды. С наступлением темноты на Святой вечер семья собирается за столом. По традиции, подают 12 постных блюд (это связано с числом апостолов Христа - Ред.), допускается рыба. А рано утром 7 января верующие отправляются в церковь и уже после праздничной службы ставят на стол угощения из мяса и птицы.

Двенадцать постных блюд на Рождество

1. Рождественская кутья - главное блюдо рождественского ужина на Святвечер. В разных регионах ее также называют коливо, канун, сочиво. Это блюдо из зерен пшеницы, ячменя либо риса. Предварительно их замачивают в холодной воде на ночь (кроме риса), а после готовят на слабом огне под крышкой. Соотношение крупы и воды 1:5. Если это мультиварка, то нужно выбрать режим "тушение" или "каша". Готовое блюдо сдабривают медом, растертыми семенами мака (их нужно залить горячей водой. а потом процедить), орехами, изюмом.

2. Вареники с капустой и картофелем

Популярное и вкусное блюдо на рождественском постном столе - вареники с капустой, картошкой, грибами, замороженными вишнями.

3. Голубцы

Еще один вариант - постные голубцы с начинкой из пшена или риса с овощами, либо с тушенной капустой. Тушить их можно на медленном огнем в смеси из овощного бульона и томатной пасты, добавив в кастрюльку лавровый лист.

4. Винегрет - вкусное и простое постное блюдо. его основе отварные овощи: свекла, морковь, картофель. К ним добавляют отварную фасоль, квашеную капусту, соленые огурцы. По желанию, капусту можно заменить зеленым горошком, маринованными грибами. Перед подачей блюдо можно посыпать зеленым луком и сбрызнуть растительным маслом.

5. Капустняк - это постный борщ из кислой капусты, картофеля, моркови, свеклы и лука с пшеном. При этом овощи не обжаривают, а тушат вместе с картошкой. Можно добавить пастернак или сельдерей.

6. Тушенная капуста с грибами. Сытное и вкусное постное блюдо - тушенная капуста с грибами, луком и морковью. Для аромата в конце готовки можно добавить лавровый лист, посыпать молотым кориандром.

7. Отварной или запеченный картофель. Гарниром может стать отварной кусочками картофель. Подавать его лучше горячим, посыпанным зеленью, черным перцем, добавить немного давленного чеснока, сбрызнуть оливковым маслом. Или можно подать запеченный картофель с приправами и чесноком.

8. Рыба. На стол можно поставить запеченную целиком или отварную рыбу.

9. Соленья - тоже можно посчитать за отдельные блюда. На стол можно поставить соленые огурцы, помидоры, квашенную капусту, морковь или капусту по-корейски, для любителей - салаты из морской капусты.

10. Чернослив со сладкой начинкой. Его нужно промыть и залить на 15 минут горячей водой. При наличии удалить косточки и заполнить начинкой. Это могут быть орехи, бананы с апельсиновой цедрой. Можно полить чернослив медом.

11. Запеченные яблоки - еще одно блюдо на десерт. Половинки яблок с вынутой сердцевиной запекают в духовке, наполнив их орехами и медом. Готовые посыпают корицей. Запекать лучше на фольге, чтобы они не пристали к противню.

12. Узвар из сухофруктов - традиционный для Рождества напиток на столе. Готовят этот компот из сухофруктов, добавляют сахар по вкусу и подают охлажденным.

Блюда, которые можно подать на стол 7 января

1. Рождественский гусь. Запеченная целиком птица, будь то гусь, утка или курица - это одно из любимых блюд на многих праздниках. Птицу необходимо предварительно натереть солью и перцем, сделаит зубочисткой частые проколы на тушке. Разогреть духовку до 220 °С и уложить гуся на решетку (под нее поставить противень). Перед этим тушку можно смазать смесью из меда, сахара и горчицы. Через некоторое время уменьшить температуру до 160 °С. На запекание уходит примерно 2 часа, при этом каждые 15-20 минут птицу нужно поливать растопившимся жиром с противня. После того, как гусь готов, его нужно завернуть в фольгу и оставить в теплом месте до подачи на стол. Подавать лучше с каким-нибудь соусом.

2. Рождественские пироги. Хороший вариант для праздничного стола - пироги с начинкой из мяса, сыра, лосося. Можно приготовить дрожжевое тесто самостоятельно либо купить готовое.

3. Заливное из рыбы и овощей. Трудоемкое по приготовлению, но эффектное и вкусное заливное блюдо из рыбы. Как вариант, можно к столу на 7 января приготовить холодец.

4. Глинтвейн. Этот популярный зимний напиток готовят из подогретого красного вина, куда добавляют приправы - корицу, гвоздику, мускатный орех, цедру лимона и апельсина и сахар или мед по вкусу. Можно приготовить глинтвейн на белом вине, например, с мандаринами. Подают его горячим.

5. Имбирные пряники - еще один атрибут Рождества с недавнего времени. Их плюс в том, что пряники из натуральных продуктов долго хранятся благодаря меду в составе.

Сытного рождественского стола и радостного праздника!