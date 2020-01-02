Во Франции продолжается страйк работников железнодорожного транспорта из-за планов власти по пенсионной реформе. Бунт продолжается уже 29-й день, передает BBC.

Так, сегодня не работает половина высокоскоростных поездов страны. Из всего состава парижского метро работают только две автоматизированные линии. Остальные либо ходят с перебоями, либо не ходят вовсе.

Как известно, на 7 января запланированы переговоры между протестующими и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, забастовка железнодорожников во Франции началась еще 5 декабря. Причиной стала пенсионная реформа. Тогда на улицы 50 городов вышли 1,5 миллиона человек.

Также "Страна" писала, что 14 декабря стал десятым днем ​​забастовки во Франции, направленной против правительственной реформы пенсионной системы. Профсоюзы обещали расширить протесты.