Во Франции из-за забастовки не работает железнодорожный транспорт
Во Франции продолжается страйк работников железнодорожного транспорта из-за планов власти по пенсионной реформе. Бунт продолжается уже 29-й день, передает BBC.
Так, сегодня не работает половина высокоскоростных поездов страны. Из всего состава парижского метро работают только две автоматизированные линии. Остальные либо ходят с перебоями, либо не ходят вовсе.
Как известно, на 7 января запланированы переговоры между протестующими и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Напомним, забастовка железнодорожников во Франции началась еще 5 декабря. Причиной стала пенсионная реформа. Тогда на улицы 50 городов вышли 1,5 миллиона человек.
Также "Страна" писала, что 14 декабря стал десятым днем забастовки во Франции, направленной против правительственной реформы пенсионной системы. Профсоюзы обещали расширить протесты.