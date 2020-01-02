У большинства украинцев, которые при обмене с ОРДЛО были переданы на подконтрольную часть Украины, нет жилья. Об этом сообщил заместитель главы врача по медицинской части клинической больницы "Феофания" Андрей Строкань, передает УНН.

"Большая нагрузка падает на социальные службы по оказанию социальной помощи данной категории пациентов, потому что у большинства из них нет жилья, им некуда идти, и это — первоочередная задача, решить эти проблемы, следующий этап решить и закрыть его после выписки из клинической больницы "Феофания", — сказал Строкань.

По его словам, почти 90% из них готовы выписать из больницы в течение ближайшей недели.

Напомним, 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО. На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. Позже Офис президента опубликовал подробный список украинцев, которые вернулись.

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