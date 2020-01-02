Готовится фальсификация дела по убийству Окуевой - Мосийчук
Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук прокомментировал заявления киллера "Динго", который после обмена пленными дал интервью "Стране". По его мнению, "продажные украинские правоохранители" начали подготовку операции по фальсификации дела Окуевой и покушения на Мосийчука. Об этом Мосийчук написал у себе в Telegram.
"Убийство Амины Окуевой и покушение на меня были осуществлены по заказу одного из высокопоставленных чиновников РФ.... На сегодня насколько мне известно в Нацполиции готовится сообщение о подозрении одному из организаторов убийства Амины Окуевой. В то же время следствие в СБУ по организации покушения на меня по неизвестным причинам остановилось, по крайней мере мне ни о каких действиях в этом направлении не известно" - сообщил экс-нардеп.
Он добавил, что готовится в ближайшее время к проведению пресс-конференции в Европе где планирует обнародовать все известные ему доказательства полностью опровергнуть заявления "Динго". По словам Мосийчука, это укажет на настоящих преступников.
Скриншот: Telegram/Ігор Мосійчук
Артур Кринари, который также известен как Динго или же "киллер Кадырова", отпущен на свободу. Его обвиняли в покушения на убийство чеченцев-добробатовцев Адама Осмаева и его ныне покойной супруги - Амины Окуевой летом 2017 года. Сам "Динго" свою причастность к преступлениям отрицал.
Ранее "Страна" писала, что Динго утверждает, что его, "как специалиста по розыску и переговорам с многолетним стажем" просили выйти на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. Причина - пропавшие 2,7 миллионов долларов.
Также мы писали, что Динго рассказал, что один из ключевых людей в полку "Азов" Сергей Коротких (позывной Боцман) мог организовать убийство журналиста Павла Шеремета.