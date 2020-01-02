Бывший народный депутат Украины Игорь Мосийчук прокомментировал заявления киллера "Динго", который после обмена пленными дал интервью "Стране". По его мнению, "продажные украинские правоохранители" начали подготовку операции по фальсификации дела Окуевой и покушения на Мосийчука. Об этом Мосийчук написал у себе в Telegram.

"Убийство Амины Окуевой и покушение на меня были осуществлены по заказу одного из высокопоставленных чиновников РФ.... На сегодня насколько мне известно в Нацполиции готовится сообщение о подозрении одному из организаторов убийства Амины Окуевой. В то же время следствие в СБУ по организации покушения на меня по неизвестным причинам остановилось, по крайней мере мне ни о каких действиях в этом направлении не известно" - сообщил экс-нардеп.

Он добавил, что готовится в ближайшее время к проведению пресс-конференции в Европе где планирует обнародовать все известные ему доказательства полностью опровергнуть заявления "Динго". По словам Мосийчука, это укажет на настоящих преступников.

Скриншот: Telegram/Ігор Мосійчук

Артур Кринари, который также известен как Динго или же "киллер Кадырова", отпущен на свободу. Его обвиняли в покушения на убийство чеченцев-добробатовцев Адама Осмаева и его ныне покойной супруги - Амины Окуевой летом 2017 года. Сам "Динго" свою причастность к преступлениям отрицал.

Ранее "Страна" писала, что Динго утверждает, что его, "как специалиста по розыску и переговорам с многолетним стажем" просили выйти на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. Причина - пропавшие 2,7 миллионов долларов.

Также мы писали, что Динго рассказал, что один из ключевых людей в полку "Азов" Сергей Коротких (позывной Боцман) мог организовать убийство журналиста Павла Шеремета.