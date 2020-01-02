В селе Шевченково Килийского района под Одессой местные жители нашли на мусорной свалке матрас, в котором хранилась большая сумма денег. Как сообщил на своей странице в Facebook глава Килийской ОТГ Павел Бойченко, средства передал на хранение в исполком Килийского городского совета настоятель храма отец Василий.

"Учитывая то, что сразу несколько жителей села заявили о том, что средства принадлежат именно им, но доказать это никто из них не смог, согласно требованиям законодательства настоятель храма отец Василий передал средства на хранение. В течение шести месяцев средства будут храниться. Если за это время не будет установлен владелец средств, в соответствии с требованиями законодательства, право распорядиться деньгами предоставят человеку, который их нашел", - написал Павел Бойченко и уточнил, что речь идет о сумме не миллион долларов или евро, а несколько тысяч гривен.

Фото: facebook.com

В то же время, сайт БессарабияИнформ пишет, что матрас с крупной суммой на свалке нашла местная жительница по имени Лариса.

Как стало понятно из переписки местных жителей в комментариях в Facebook-группе "Я люблю Шевченково", Лариса иногда ищет пригодные для использования вещи на местной свалке, во время одного из таких поисков нашла матрас, в котором оказалась зашита немаленькая сумма денег.

Как комментируют пост односельчане, эти семья Ларисы - люди очень набожные, поэтому все найденные средства отнесли в православный храм, где с помощью настоятеля отца Василия начали искать владельца. Сколько именно средств было найдено, шевченковцы не комментируют, но пишут, что сумма достаточно большая.

"Человек, который нашел деньги, очень честный и богобоязненный, но очень бедный. На свалку она ходит собирать - кто выбрасывает картофель, лук и т.д. У Ларисы замечательная, талантливая дочь, которая закончила школу и поет в нашем ДК. Люди нуждаются в финансах. Правильно пишут, там надо угля купить, продуктов и т.д. Найден, конечно, не миллион, но сумма немаленькая", - пишет Алена Остапенко.

"Нашли, правда, и отдали нашей православной церкви, наш батюшка Василий объявил в церкви, что если найдется хозяин, пусть придет, и деньги вернут. Люди говорят, что скорее всего, хозяина уже нет, а те, кому достались пожитки, вывозили их на свалку и о деньгах даже не знали, поэтому и выбросили вместе с хламом", - комментирует Татьяна Бабенко Кошман.

Видимо, хозяина так и не нашли, поэтому отец Василий отнес эти деньги на хранение в исполком.

Напомним, что житель Германии нашел рюкзак с 16 тысячами евро и вернул его хозяину.

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