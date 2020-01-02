Национальная полиция объявила подозрение депутату Николаевского областного совета, который угрожал патрульным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

Так, 24 декабря полиция остановила машину Toyota в Березанском районе на Николаевской области из-за того, что водитель обогнал патрульных и пересек двойную сплошную полосу.

"Когда полицейские подошли к транспортному средству, водитель, сидя в салоне, достал пистолет, перевел его в боевую готовность, и сообщил, что намерен применить оружие. Аргументировал тем, что он не уверен, что с ним общается сотрудник полиции. По требованию полицейского скрыть оружие и предоставить документы, водитель резко начал движение, пытаясь убежать", - говорится в сообщении.

Видео: mvs.gov.ua

После этого патрульные догнали и остановили машину депутата. После того, как на место прибыли следователи, на депутата составили два админпротокола. Кроме того, было открыло уголовное производство за угрозу оружием.

Напомним, 29 ноября в Николаеве депутаты областного совета сломали двери в сессионный зал и вынесли оттуда кабинку для голосования.

Также "Страна" писала, что ночью, 8 мая, во дворе депутата Волынского областного совета Анатолия Буска в Камень-Каширском прогремел взрыв. Как выяснилось, причиной инцидента стала брошенная во двор граната.