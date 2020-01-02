Суд в Бельгии решил приостановить выданный Испанией европейский ордер на арест бывшего главы Женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона, а также его соратника и экс-министра Тони Комина. Об этом пишет eldiario.es.

Как отмечается, судья, который принимал решение, выдавать ли политиков Испании, считает, что после постановления Суда ЕС Пучдемон и Комин имеют иммунитет, предоставленный им как членам Европарламента.

Пучдемон отреагировал на это решение в своем Twitter.

"Бельгийское правосудие признает наш с Тони Комином иммунитет и решает приостановить ордер на арест. Но сейчас мы ждем освобождения Ориола Жункераса (бывшего вице-президента Каталонии - Ред.), Который имеет такой же иммунитет, как и мы. Испания должна действовать так, как это сделала Бельгия, и уважать закон ", - написал он.

Скриншот: Twitter/Carles Puigdemont

Как сообщалось, Суд ЕС постановил, что заключенный бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас имел депутатский иммунитет с момента объявления о его избрании евродепутатом.

После этого Пучдемон и Комин получили временную аккредитацию в Европарламенте как избранные евродепутаты.

Ранее сообщалось, что экс-глава Каталонии Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.

Также мы писали, что беглый экс-глава Каталонии Пучдемон явился в прокуратуру Бельгии после выдачи ордера на его арест.