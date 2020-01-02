В Верховной Раде Украины готовят законопроекта, который позволит разделять декретный отпуск по уходу за ребенком между разными членами семьи. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова в интервью "Интерфакс-Украина".

"Готовим мы также в комитете и свою позицию по отпускам. Там тоже есть два блока: декретный отпуск, который мы хотим сделать трансфертным, чтобы мама, папа и ближайшие бабушки, дедушки получали общее право им распоряжаться и, соответственно, сменять друг друга", - рассказали Третьякова.

Она объяснила, что это необходимо для сохранения матерью профессиональных навыков.

"Для чего это нужно? Чтобы женщина не выпадала из профессии на три года и могла иметь возможность побыть дома полгода, потом выйти поработать и опять уйти в декретный отпуск. Этот регламент для того, чтобы мама не теряла профессиональные навыки и не выпадала из трудового процесса", - отметила депутат.

Глава комитета по вопросам социальной политики убеждена, что нововведение, получившее название "трансфертный декретный отпуск", может быть использовано и для того, чтобы вся семья могла побыть с новорожденным в самый ранний период его жизни.

"Три года - это очень большой срок, поэтому дать возможность семье менять того, кто ухаживает за ребенком или дать возможность семье побыть вместе, когда родился новый человек - это то, чего хочется достичь трансфертным декретным отпуском", - добавила Третьякова.

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