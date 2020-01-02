В Киеве заработали 15 пунктов утилизации новогодних елок. Список адресов
В Киеве открыли 15 пунктов для утилизации новогодних елок. Об этом говорится на сайте пресс-службы Киевской городской администрации (КГГА).
Фото: kyivcity.gov.ua
"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести к 15 пунктам сбора, которые открылись сегодня во всех районах Киева", - говорится в сообщении.
Собранные деревья будут переделаны на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.
На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.
Презентация работы пункта приема переработки состоится 10 января.
Адреса пунктов приема:
- просп. Голосеевский, 87-г
- ул. Тростянецкая, 58-А
- ул. Электротехническая, 26
- ул. Освободителей, 6
- просп. С. Бандеры, 26-А
- ул. Железнодорожное шоссе, 61
- ул.Дмитриевская, 16-А (производственная база).
- Ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки")
- ул. Новополевая, 95-А
- спуск Герцена, 6.
- Бориспольское шоссе, 23 км
- просп. Броварской, 2а
- ул. Радистов, 1-в
- Никольское лесничество
- Броварское лесничество, кв №72
Ранее "Страна" писала, что более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.
Напомним, Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.