В Киеве открыли 15 пунктов для утилизации новогодних елок. Об этом говорится на сайте пресс-службы Киевской городской администрации (КГГА).

Фото: kyivcity.gov.ua

"Свои елки, сосны, ели жители Киева смогут принести к 15 пунктам сбора, которые открылись сегодня во всех районах Киева", - говорится в сообщении.

Собранные деревья будут переделаны на треску на специальном механизме и весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений.

На территории производственных баз районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств уже подготовлены специальные площадки для сбора новогодних елок.

Презентация работы пункта приема переработки состоится 10 января.

Адреса пунктов приема:

  • просп. Голосеевский, 87-г
  • ул. Тростянецкая, 58-А
  • ул. Электротехническая, 26
  • ул. Освободителей, 6
  • просп. С. Бандеры, 26-А
  • ул. Железнодорожное шоссе, 61
  • ул.Дмитриевская, 16-А (производственная база).
  • Ул. Бетховена, 8 (производственная база парк "Совки")
  • ул. Новополевая, 95-А
  • спуск Герцена, 6.
  • Бориспольское шоссе, 23 км
  • просп. Броварской, 2а
  • ул. Радистов, 1-в
  • Никольское лесничество
  • Броварское лесничество, кв №72

Ранее "Страна" писала, что более 100 тыс. киевлян и гостей столицы встретили Новый 2020 год на Софийской площади в Киеве.

Напомним, Киев зажег новогоднюю елку на Софийской площади 19 декабря.

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