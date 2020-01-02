В Николаевской области, неподалеку от станции "Любино" в Снигиревском районе произошло возгорание пассажирского поезда, который следовал по направлению "Харьков-Херсон". Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"На вызов прибыли пожарные 24 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и местная пожарная охрана "Первомайское", - говорится в сообщении.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Уточняется, что инцидент произошел в 11:36. Также удалось выяснить, что машинист и его помощник пытались потушить возгорание самостоятельно, но это им не удалось.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Согласно предварительной информации, причиной возгорания стало замыкание высоковольтной камеры секции "Б" тепловоза.

Фото: mk.dsns.gov.ua

Напомним, 17 ноября в Николаевской области возле станции Новокатериновска произошло возгорание дизельного пассажирского поезда. Пострадавших среди пассажиров нет.

Также "Страна" писала, что под Львовом загорелся поезд. Пассажиры тушили его водой, которую таскали ведрами из пруда.