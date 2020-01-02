57 процентов жителей Украины почти не читают книги. Об этом говорят данные опроса компании Research & Branding Group.

К числу более или менее регулярно читающих книги людей относят себя 43% респондентов. Склонность украинцев к чтению книг в определенной мере зависит от их пола, возраста и уровня образования. Женщины читают книги больше, чем мужчины (соответственно, 47% против 38%).

Чаще всего является молодежь от 18-ти до 30-ти лет (51%), а реже всего - лица предпенсионного и пенсионного возраста (39%).

Фото: Research & Branding Group

Среди лиц, имеющих высшее образование, удельный вес читателей книг заметно выше, чем среди тех, кто имеет среднее или неполное среднее образование (соответственно, 56% против 30%).

Опрос проводился в период с 7 по 18 ноября 2019 года среди 1805 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки - 2,4%.

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