Председатель правления акционерного общества "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что после Нового года планирует перейти на работу в государственный сектор после увольнения. Об этом говорится на сайте компании.

"Уже в начале 2020-го года, после рассмотрения моего обращения на заседании наблюдательного совета относительно прекращения контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - говорится в заявлении.

Кроме того, Кравцов также позитивно оценил свою работа на должности главы "Укрзализныци" и отверг наличие конфликта между руководством компании и Министерством инфраструктуры.

Евгений Кравцов. Фото: РБК

Напомним, 30 декабря председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился в Наблюдательный совет компании по поводу прекращения контракта.

Как писала "Страна", Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.