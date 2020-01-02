Президента Украины Владимира Зеленского просят отправить Верку Сердючку на песенный конкурс Евровидение-2020. Соответствующая петиция №22/081692-еп размещена на сайте главы страны.

"Песенный конкурс Евровидение для украинцев уже давно стал возможностью и хорошей возможностью показать всей Европе наш колорит. Наши звезды обычно показывают хорошие результаты, и за такой короткий период времени, с первого выступления Александра Пономарева в 2003 году, уже дважды привозили хрустальный микрофон в нашу страну, в отличие от других стран (Кипр, Польша, Австралия и др.), которые так и не смогли победить на этом конкурсе", - говорится в петиции.



"Вместе с победой конкурс "Евровидение" приезжает в страну-победительницу. Если в футболе нам еще не скоро светит поднять кубок над головой, то на Евровидении в этом году мы точно можем победить. Верка Сердючка для фанов этого конкурса - икона, она может просто выйти на сцену и забрать победу домой. А в сочетании с такой песней (Make it Rain champagne, свежий новогодний хит Сердючки - Ред.) разорвет Европу вдребезги. Это отличный шанс объединить народ вокруг общей победы", - считает автор Дмитрий Владимирович Ярош.

С 28 декабря удалось собрать 57 подписей из необходимых для рассмотрения 25 тысяч.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка выпустила новую песню полностью на английском. Видео.

Также мы писали, что Верка Сердючка показала фото, как они с "мамой" исчезают в киевском тумане.