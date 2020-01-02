В аэропорту "Борисполь" пограничники из-за неуплаты алиментов не выпустили из Украины мужчину, который проходил оформление на рейс в Дубай (Объединеныне Арабские Эмираты). Из-за этого мужчина начал себя агрессивно вести себя и набросился на пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера вечером в аэропорту "Борисполь" наш 36-летний соотечественник прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс до Дубая. Но сработала база данных по ограничению ему выезда с территории Украины. Правоохранители пригласили его в служебное помещение, чтобы довести решение об отказе в пропуска через границу. Зато мужчина не хотел воспринимать информацию, агрессивно вел себя и набросился на охранников границы. Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол об админнарушении, дело направили в суд.

Отмечается, что в базах данных пограничников в настоящее время находится около тысячи человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Именно поэтому Государственная пограничная служба Украины советует гражданам тщательно готовиться к путешествиям и вместе с подготовкой документов заблаговременно интересоваться не имеют ли ограничений в выезде за пределы Украины.

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Напомним, что Верховный суд решил, что алименты могут взыскать с депозитных вкладов должника.

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