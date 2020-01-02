В "Нафтогазе" сообщили, что условия нового газового контракта с Российской Федерацией на транзит газа из России в Европу более выгодны для Украины, чем условия предыдущего контракта подписанного в 2009 году. Об этом написал исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook.

"Начну с того, что предыдущий контракт на транзит вообще не содержал обязательств" качай или плати". При правильном и своевременном уведомлении со стороны Газпрома он вообще мог сократить транзит до нуля и не платить ни копейки", - рассказал он.

Витренко добавил, что по старым условиям контракта украинская сторона вынуждена была покупать газ дороже рыночной цены.

"Также напомню, что контракт на транзит в 2009 году заключался параллельно с обязательством покупать не менее 40 млрд кубометров газа по цене выше рыночной. Ну и даже если посмотреть на фактические данные, то увидим, что до того, как мы кардинально изменили ситуацию, Украина платила за газ России в среднем на 5 млрд долл больше чем получала за транзит. Если бы мы сейчас взяли на себя такие же обязательства - Газпром, у меня нет оснований для сомнений, с удовольствием бы продолжил действие текущего контракта на 110 млрд кубометров", - резюмировал Витренко.

Скриншот: Facebook/Yuriy Vitrenko

Ранее "Страна" писала, что в "Нафтогазе" не испытали восторга из-за включения компании в транзитные соглашения с Россией.

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