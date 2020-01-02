В Днепре медики оказали помощь бездомному, которого до полусмерти избили подростки. Это произошло на проспекте Александра Поля. Об этом сообщает городской сайт Днепра.

К прохожим обратился знакомый пострадавшего. Он попросил вызвать "скорую", поскольку мужчине стало плохо. Сам пострадавший лежал на парапете и практически не двигался. Как оказалось, ночью его избила группа подростков при помощи арматуры.

Фото: gorod.dp.ua

"Били арматурами, при этом, без всяких на то оснований. Первые несколько часов мужчина ни на что не жаловался, однако уже под утро ему стало плохо", - говорится в сообщении.

Фото: gorod.dp.ua

Медикам удалось привести мужчину в чувства, но его состояние оценивается как тяжелое.

"На вид ему около 45 лет. Пострадавшего забрали в городскую больницу вместе с его другом, поскольку тот тоже был сильно избит. На лице у него были гематомы и раны, а на теле — множество ушибов и ссадин", - подчеркивается в сообщении.

Фото: gorod.dp.ua

Напомним, 2 января в Мариуполе неизвестные в костюмах Санта-Клаусов устроили погромы в нескольких "наливайках" и кафе.

Также "Страна" писала, что в Днепре на Криворожской улице из-за собаки, которая перебегала дорогу, перевернулся внедорожник.К счастью, пострадавших не оказалось