"Страна" взяла интервью у Артура Денисултанова (он же "Динго" или "киллер Кадырова"), которого обвиняли в покушении летом 2017 года на чеченца-добробатовца Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву.

А 29 декабря его передали "ДНР/ЛНР" в порядке обмена.

Он утверждает, что его, "как специалиста по розыску и переговорам с многолетним стажем просили выйти на Адама Осмаева и его жену Амину Окуеву. Причина - пропавшие 2,7 миллионов долларов.

"Эти деньги были из России, конвертированные в Украине за минимальный процент и потом отправленные за рубеж. А вот этот минимальный процент как раз и оставался на волонтерскую деятельность и контролировал это тот человек, который крышевал и Окуеву и Осмаева...Там два-три фонда, которые курировали министр Аваков. От Авакова крышевали их всех по цепочке - Антоша (Антон Геращенко - Ред.). Дальше идет наш Боцман (Сергей Коротких, выходец из Белоруссии, в прошлом - один из ключевых людей в полку "Азов" - Ред.), наша парочка и дальше по цепочке", - сказал Денисултанов.

Задача киллера, по его словам, была втереться в доверие и узнать, куда делись деньги, а также вернуть их. Для этого Денисултанов представился журналистом из Франции. Журналист Савик Шустер подствердил Осмаеву и Окуевой, что "Динго" - журналист.

О том, почему в него стреляли и какие аргументы Динго приводит в пользу того, что он не хотел убивать Окуеву и Осмаева, читайте в интервью, которое Динго дал "Стране".

Ранее мы писали, что киеврада назвала одну из улиц столицы именем Амины Окуевой.