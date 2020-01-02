В Шевченковском суде Киева оправдали ведущую "телеканала Киев" Екатерину Брусникину от обвинений в мошенническом завладении средствами, передает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор от 19 декабря.

Екатерина Брусникина. Скриншот: sudreporter.org

Согласно версии обвинения, женщина в период 2006-2008 гг. завладела средствами потерпевшего в особо крупных размерах. Но в обвинительном акте речь шла о сумме в гривневом эквиваленте 1,9 млн грн., а в обвинительном заключении указывалось о 1,44 млн грн. Потерпевший подал иск о взыскании долга и процентов на 5,7 млн грн.

Как сообщается, деньги были взяты для инвестирования в приобретение косметической продукции. Для погашения долга потерпевшему предложили получить в собственность имущественный комплекс, но доплатить разницу в стоимости – 40 тыс. евро. На подтверждение стоимости объекта обвиняемая якобы передала потерпевшему поддельный экспертное заключение.

Суд установил, что в 2010 году Шевченковский отдел полиции в Киеве возбудил уголовное дело по факту мошенничества при наличии не отмененного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по тому же факту. Поэтому доказательства по делу были собраны с нарушением закона.

Кроме того, как считает суд, допрошенные в заседании свидетели не дали достоверных показаний о размере средств и времени их передачи от потерпевшего к обвиняемой, и источнике происхождения у потерпевшего значительных сумм средств. Фотокопии документов относительно банковского кредита и одалживании денег у третьих лиц не подтверждены оригиналами. Период получения этих средств и суммы не соотносится и не согласуется с обстоятельствами обвинения. Потерпевший предоставил расписку от 07.02.2009 года о получении обвиняемой 163 тыс. долларов. Свидетель, который был при оформлении расписки, сказал суду, что неоднократно присутствовал при разговорах о долге обвиняемой и расписка писалась без давления. В то же время в материалах дела речь идет о передаче денег в 2006-2008 гг. несколькими суммами в долларах и евро. По мнению суда, указанная расписка не подтверждает этих обстоятельств.

Сама обвиняемая заявила, что не признает вину и пояснила, что на самом деле денег не получала. Расписка была написана по просьбе знакомого для создания искусственных доказательств наличия перед ним финансовых обязательств третьего лица, в подтверждение его платежеспособности перед банками и другими учреждениями. Суд считает, что такие ее доводы опровергнуты не были.

В суде также исследовалась СМС-переписка, которую потерпевший якобы вел с обвиняемой. Однако суду не предоставлено подтверждение, что использовался номер телефона обвиняемой. Наоборот, последняя это отрицала и приводила доказательства, что номер за ней не закреплен. Доступ к СМС-сообщениям осуществлен без решения суда.

С учетом давности события, начиная с 2006 года, и длительности расследования с 2010 года у суда отсутствует возможность установить такие обстоятельства, которые имеют существенное значение для дела и установления в действиях обвиняемой состава мошенничества.

Женщине также инкриминировалось, что она передала потерпевшему поддельный экспертное заключение стоимости имущественного комплекса, который предлагала получить в счет погашения долга. Однако и по этому эпизоду суд ее оправдал.

Брусникина известна как автор и ведущая программ "Служу Украине", "Армия", литературно-музыкальная программа "Сурьма", национал-патриотическая программа "Нация", "Легко быть женщиной". В последние годы она работает ведущей программы "Служба спасения" на канале "Киев".

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