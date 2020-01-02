Укрепление гривны в последние месяцы сократило инфляцию в стране, но из-за этого в бюджете теперь испытывают большую нехватку средств. Об этом пишет Bloomberg.

Так, рост гривны к доллару составил 16,5%. Это помогло уменьшить инфляцию и удержать часть работников на своих рабочих местах. Вместе с этим, уменьшается количество доходов от экспорта товаров, средства от которого прописаны в бюджете Украины на 2020 год.

Журналисты утверждают, что бюджет страны на 2019 год был сформирован на основании курса 28,2 гривны за доллар. А последний курс доллара, который торгуется по 23,8 за банкноту, создал в бюджете "дыру" в размере 1,6 млрд долларов.

Министр финансов Оксана Маркарова утвержадет, что ситуация "полностью под контролем" и не приведет к сокращению расходов. Иного мнения придерживается экономический исследователь Дмитрий Боярчук. По го словам, у властей Украины "нет выбора" из-за обязательства перед МВФ.

По его словам, в 2020 году правительство будет вынуждено сократить финансирование части инфраструктурных проектов. Это смягчит давление на бюджет.

Напомним, предновогоднее подорожание доллара на рынке премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал результатом спекуляций.

Также "Страна" писала, что 28 декабря прошлого года в обменниках стоимость продажи доллара резко выросла до 25,90 грн за банкноту.