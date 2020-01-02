Выходец из Белоруссии, в прошлом - один из ключевых людей в полку "Азов" Сергей Коротких (позывной Боцман) мог организовать убийство журналиста Павла Шеремета.

Об этом заявил в интервью "Стране" Артур Денисултанов, он же Динго, он "киллер Кадырова", которого в Украине подозревают в попытке убийства чеченца-добробатовца Адама Осмаева и его жены Амину Окуеву.

"Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв", - заявил нам Денисултанов.

"Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно. Убийцы Шеремета причастны к взрыву Махаури (речь идет о резонансном взрыве на Бессарабке, в результате чего погиб чеченец Тимур Махаури, была покалечена его спутница и травмирован ее 6-летний сын Антон - Ред.) и Марату в Турции, и к убийству той же Акуевой", - заявил "Стране" Динго.

Также, по его словам, именно Боцман являлся куратором убитой Окуевой. "Амина назвала мне имя только одного человека, который ее связывает с его шефом, и который имеет вес. Это был Боцман", - заявил он. Коротких, как утверждает "Динго", был посредником между его шефом Аваковым и Окуевой с ее мужем.

Денисултанов утверждает, что Окуева, ее муж и Коротких участвовали в конвертации денег из России. "Несколько транзакций. До января 2017 года, из которых пропали в общей сумме 2,7 млн долларов. Это обычный конверт, через фонды прогоняют деньги. А процент от конвертации, которые они забирают, оставляют себе для волонтерской деятельности. Там два-три фонда, которые курировали министр Аваков и его люди", - заявил он.

"И факты, и материалы, которые я все-таки сумел вывезти, рискуя жизнью, о которых я пока еще нигде не говорил и не говорю, говорят о том, что людей, которых сейчас хотят посадить, обвинив в убийстве Шеремета - это ложь. И я это докажу. Я пока еще тут, на перевалочном пункте в "ДНР". Ни слова не сказал, но планирую дать большую пресс-конференцию", - заявил он.

"Шеремет занимался расследованием не только по шахтам и по украденным заводам на юге Украине, Николаевский порт, Одесский порт. И не только украденными и вывезенными из страны средствами. Он еще занимался материалами по убийству Немцова. И следы вывели его на Окуеву и Боцмана. Были зафиксированы переговоры по телефону. Этот след привел его к ним. Неосторожность Шеремета была в том, что он спросил у Боцмана, а знает ли тот, что Окуева имела контакты с теми людьми, которых обвиняли в убийстве Немцова. В этом была его ошибка", - сказал Динго.

Полностью интервью читайте здесь.

Ранее "Страна" писала о том, что киллера Динго, которого обвиняли в покушении на Осмаева и Окуеву, отпустили на волю. Он уже уехал из Украины.

Также мы писали о том, что Киевсовет назвал одну из улиц столицы именем Амины Окуевой.