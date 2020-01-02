В течение 2019 года в Украине было поставлено на учет около 89 тысяч легковых автомобилей, что говорит о росте рынка авто на целых 8%. Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома.

Так, рекордный рост рынка был зафиксирован в последний месяц года – показатель увеличился на 31%.

Наиболее популярным автомобилем года стал KIA Sportage. Его купили 6027 украинцев. Кроме того, в организации также составили рейтинг наиболее продаваемых машин ушедшего года. Лидером списка стали Renault и Toyota.

Так, рейтинг по маркам машин выглядит следующим образом.

1. Renault - 14603 шт.

2. Toyota - 12570 шт.

3. KIA - 7586 шт.

4. Skoda - 6231 шт.

5. Nissan - 5333 шт.

6. Hyundai - 5099 шт.

7. Volkswagen - 4675 шт.

8. Suzuki - 2614 шт.

9. Mazda - 2483 шт.

10. Peugeot - 2366 шт.

А вот ситуация с рейтингом по моделям авто, которые предпочитают украинцы, немного отличается, и выглядит так.

1. KIA Sportage - 6027 шт.

2. Renault Duster - 5202 шт.

3. Renault Logan - 4489 шт.

4. Toyota RAV-4 - 4227 шт.

5. Renault Sandero - 3246 шт.

6. Skoda Octavia - 2852 шт.

7. Toyota Land Cruiser Prado - 2671 шт.

8. Hyundai Tucson - 2558 шт.

9. Nissan Qashqai - 2112 шт.

10. Toyota Camry - 1835 шт.

Напомним, власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.

"Страна" писала, что Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам мужчина отрицает все обвинения.