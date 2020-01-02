В 2019-м украинцы чаще всего покупали Renault и Toyota
В течение 2019 года в Украине было поставлено на учет около 89 тысяч легковых автомобилей, что говорит о росте рынка авто на целых 8%. Об этом сообщает пресс-служба Укравтопрома.
Так, рекордный рост рынка был зафиксирован в последний месяц года – показатель увеличился на 31%.
Наиболее популярным автомобилем года стал KIA Sportage. Его купили 6027 украинцев. Кроме того, в организации также составили рейтинг наиболее продаваемых машин ушедшего года. Лидером списка стали Renault и Toyota.
Так, рейтинг по маркам машин выглядит следующим образом.
1. Renault - 14603 шт.
2. Toyota - 12570 шт.
3. KIA - 7586 шт.
4. Skoda - 6231 шт.
5. Nissan - 5333 шт.
6. Hyundai - 5099 шт.
7. Volkswagen - 4675 шт.
8. Suzuki - 2614 шт.
9. Mazda - 2483 шт.
10. Peugeot - 2366 шт.
А вот ситуация с рейтингом по моделям авто, которые предпочитают украинцы, немного отличается, и выглядит так.
1. KIA Sportage - 6027 шт.
2. Renault Duster - 5202 шт.
3. Renault Logan - 4489 шт.
4. Toyota RAV-4 - 4227 шт.
5. Renault Sandero - 3246 шт.
6. Skoda Octavia - 2852 шт.
7. Toyota Land Cruiser Prado - 2671 шт.
8. Hyundai Tucson - 2558 шт.
9. Nissan Qashqai - 2112 шт.
10. Toyota Camry - 1835 шт.
Напомним, власти Турции задержали семь человек в рамках расследования ситуации вокруг перелета экс-главы Renault и Nissan Карлоса Гона из Японии в Ливан через Стамбул.
"Страна" писала, что Гон был арестован в Японии 19 ноября 2018 года. Ему были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, включая занижение полученного от Nissan вознаграждения в регуляторной отчетности более чем на $80 млн за восемь лет. Сам мужчина отрицает все обвинения.