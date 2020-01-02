В Киевской области между селами Сеньковка и Горобеевка утром 1 января около автомобиль Peugeot, которым управлял 17-летний подросток без водительского удостоверения, опрокинулся. Об этом в четверг, 2 января, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Предварительно, водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль внесло в кювет. С места ДТП была госпитализирована 14-летняя пассажирка.

У 17-летнего водителя наблюдались явные признаки опьянения, однако от проведения экспертизы на месте он отказался, поэтому анализ на содежание алкоголя в крови провели в больнице. Подросток задержан, а Peugeot его родителей, который он взял без разрешения, доставлен на штрафплощадку полиции.

Фото: пресс-служба полиции Киевской области

Одновременно с информацией о ДТП в полицию поступило сообщение о том, что в селе Горобеевка ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка. Во время поисковых мероприятий было установлено, что в последний раз ее видели в селе в 6 утра. Тело девушки с травмами, характерными для автомобильной аварии, было обнаружено в 120 метрах от места ДТП с подростками. Сейчас полиция выясняет, каким образом тело погибшего ребенка оказалось вдали от места ДТП.

Читатели паблика на Facebook Dtp.kiev.ua сообщили подробности этой аварии. По информации читателя, в машине было пять человек - водитель 17 лет, две девушки 16 и 15 лет, и еще двое подростков по 13 лет.

"Девушку, которая потеряла сознание, водитель с помощью других ребят оттащил через дорогу в кусты. Когда один из ребят хотел позвонить в скорую, водитель разбил его телефон. Потом снял номера с машины и пошел домой, сказав всем, что девушка с ним не ехала, также друзьям он сказал тоже ничего не говорить…", - сообщает читатель.

Скриншот: Facebook/dtp.kiev.ua

По его информации, экспертиза показала, что девушка погибла от переохлаждения.

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