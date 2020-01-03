В пятницу, 3 января, Луна находится в знаке зодиака Овен в фазе Первой четверти, поэтому день будет чреват импульсивными и опрометчивыми поступками для всех Знаков зодиака. Звезды советуют отложить дела, требующие точности, чтобы они не обернулись негативными последствиями.

Предлагаем гороскоп на 3 января для всех знаков зодиака:

Овен (21.03 - 20.04)

Не нужно требовать продолжения банкета 3 января. Сегодня день, когда нужно побыть наедине с собой. Можете позволить себе понежиться в постели, в пенной ванне или просто почитайте книгу. Хорошо бы также найти время, чтобы разобрать ненужный хлам. Помните, что хозяйка года не любит неряшливых. Поэтому самое время навести порядок в мыслях, вещах, электронных файлах, документах. Составьте список всего, что у вас не сбылось в прошлом году, потому что год Крысы порадует вас новыми возможностями и сюрпризами.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодняшний день подходит для того, чтобы распланировать все предстоящие финансовые дела. Подумайте над вашим дальнейшим материальным положением. Если у вас столько денег, что куры не клюют, зажмите их надежно в кулаке, не будьте расточительны и чрезмерно щедры. Сегодня - не лучший день, чтобы давать крупную сумму в долг. Лучше направить средства на ремонт автомобиля, необходимые предметы мебели или технику для дома. Подумайте над тем, как приумножить свои доходы, можете поискать подработку.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня вы готовы собраться вместе со своей семьей и смело отправиться покорять мир умом и сообразительностью. Лучше как следует принарядиться и задержаться с завоевательным походом до лучших времен. Послушайте лекцию о саморазвитии, выберете хобби по своему вкусу (психология, путешествия, бизнес, журналистика) и езжайте веселой компанией набираться мастерства. Так вы и новые знания обретете и завяжете интересные и полезные знакомства. Возвратившись домой, можно поупражняться в любых викторинах и брейн-рингах.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня для вас на первом месте будут уют и благополучие тех, кто живет с вами под одной крышей. Смело принимайтесь за уборку утром, а после наведения чистоты берите своих родных под руку и выводите на прогулку в парке. Активный отдых взбодрит вас, а после можно душевно провести время за чашечкой какао, вспомнить истории из детства, пересмотреть семейный альбом, оформить родовое дерево. В такой обстановке можно попросить у близких о помощи и поблагодарить родных за поддержку и заботу.

Лев (23.07 - 23.08)

Чтобы быть уверенными в себе и завтрашнем дне, ощутить легкость, успех и творческий подъем, - позвольте себе снова стать ребенком. Вспомните, как здорово смотреть на мир широко раскрытыми глазами, замечать и удивляться каждой мелочи, радоваться самым простым вещам. Соберите друзей с детьми, прокатитесь за город, где можно вдоволь порезвиться, покататься на катке или поваляться в снегу, наблюдать за белками в лесу или изучать снежинки. Можно устроить конкурс на лучшее новогоднее пожелание (вкусные подарки и чай в термосе лучше подготовить заранее).

Дева (24.08 - 23.09)

Чтобы в третий день нового года у вас ничего не вышло из-под контроля, нужно с головой окунуться в работу, а не размышления о своей жизни. Стремление трудиться, но без фанатизма, приведет вас в чувства. Естественно, в этом деле, не нужно выходить за рамки золотой середины. Сделайте своим сегодняшним девизом "Умеренность во всем!". Поработали - отдохнули, потрудились - поспали, приготовили обед и поели - погуляли на природе, желательно со своим четвероногим другом. Ощутили прилив сил и энергии на свежем воздухе - вновь принимайтесь за физическую активность. Это может быть йога, занятие фитнесом или танцы с друзьями в клубе.

Весы (24.09 - 23.10)

Для вас на первом плане сегодня будет романтика, на второй план отойдет карьерный рост. Ну, пусть так. Тогда посвятите этот день новым эмоциям и впечатлениям. Устройте свидание или небольшое романтическое путешествие с благоверным. Можете пройтись по малознакомым улицам города, полюбоваться незнакомыми парочками, идущими навстречу, и старинными двориками родного города. Главное сегодня - не ссориться с любимыми, коллегами и деловыми партнерами. Желательно, чтобы магического состояния романтики хватило на весь день.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний день лучше провести в уединении. Совсем скоро у вас наступит сложный период, когда нужно будет брать на себя ответственность и иметь дело с финансовыми операциями. Поэтому, настройтесь на изменения, подстерегающие вас за углом. Чтобы не провалить предстоящий экзамен, разберитесь в причинах прежних неудач. Возможно, вам понадобятся навыки планирования бюджета, умение распределять обязанности между подчиненными или разумный подход к тайм-менеджменту, чтобы не хвататься за все и сразу. Подумайте, что важное могло ускользнуть из вашего внимания. После этого с новыми силами приступайте за работу. Если сегодня найдете и исправите маленькие ошибки, результат принесет вам радость и успех.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Огненных Стрельцов сегодня могут заинтересовать темы психологии, философии и религии, в которые лучше не углубляться. Лучше перенаправить свой азарт на рисование, литературу и музыку. Сдерживайте свои порывы нравоучать и поучать. Особенно в те моменты, когда о вашем совете не спрашивали. Спланируйте предстоящие дни, чтобы посетить театры, музеи или галереи. Можете записаться на несколько мастер-классов в зависимости от своих умений. Позже вы сможете поделиться с друзьями своими профессиональными навыками, которые намного лучше пустых советов. Кстати, в эти дни вам выпадет возможность пообщаться на иностранном языке с носителями, не пропустите момент.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги такие же любители почитать другим нотации, как и Стрельцы. Однако сегодняшний день лучше потратить на завершение уже начатых планов. Не думайте о смене работы или деятельности, чтобы закруглиться со своими делами в срок. Поговорите с начальством, узнайте у него о том, чем будет жить ваша компания в новом году. Сейчас подходящий момент, чтобы и с праздниками поздравить, и поделиться своими идеями, а также обсудить возможности их воплощения. Не удивляйтесь, если вам помогут составить план работы. Так вы убьете одновременно нескольких зайцев: облегчите свою жизнь в будущем, предстанете перед шефом инициативным и творческим работником и, вероятно, пойдете на повышение.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшний день будет для вас удачным, если вы встретитесь с друзьями. Обсудите с ними все важные новости ушедшего года, напомните им о том, как они для вас до́роги, поинтересуйтесь их делами, предложите вместе провести время в кино, караоке, на футболе. Любая попытка укрепить дружеские связи с вашей стороны сулит вам бескорыстную помощь с их стороны. А если к вам в гости придет тот, кого вы не звали, знайте - это и есть ваш истинный другу в настоящем или будущем.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Сегодня вам не помешало бы углубиться в свои чувства и желания. Может, вы захотите удобнее расположиться в кресле и помедитировать или включить расслабляющую музыку и свечи. Закройте глаза, сконцентрируйтесь на ощущениях, проживите мысленно 3 дня нового года. Все, что до сих пор вас тревожит, выпишите на листок бумаги. После этого сожгите написанное. Пообещайте себе не злиться по мелочам, прощать всех хамов, не реагировать на грубость, попробуйте хоть один день отвечать на зло улыбкой. И увидите, как совсем скоро мир вокруг начнет меняться.

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