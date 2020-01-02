Представители "Национальных дружин" устроили погромы в нескольких питейных заведениях Мариуполя. При этом они были одеты в маски и шапки Санта Клаусов.

Как сообщает 0629.com.ua, соответствующее видео появилось в сети 1 января. На нем видно, как националисты на фоне праздничной музыки в масках разбивают имущество кафе. При этом голос за кадром объясняет, что это подарок от Святого Николая, которого ребенок попросил закрыть наливайки и помочь отцу бросить употреблять алкоголь.

По данным издания, сам налет произошел 28 декабря на кафе "Бахчик" в Приморском районе Мариуполя. Молодые парни разбили имущество заведения, избили посетителей и залили их слезоточивым газом. Впоследствии выяснилось, что аналогичные нападения произошли также в других районах города.

Видео: facebook.com

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