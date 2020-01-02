Климатологи утверждают, что средняя температура в Киеве на протяжении года была самой теплой за последние 139 лет. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура прошлого года в Киеве поднялась до +10,6 градуса, что на 2,9 градуса превышает климатическую норму и таким образом он оказался рекордным с 1881 года", - говорится в сообщении.

При этом климатологи утверждают, что превысили температурные нормы все 12 месяцев года.

"Особенно отличился июнь, средняя температура которого достигла 23,6 тепла. Он стал самым теплым за период наблюдений. Также ни разу не было, чтобы в декабре температура воздуха в Киеве превышала +15 по Цельсию. Но в этом году, а именно 18 декабря она поднялась до +15,2 тепла. Всего же в течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне – Холоднее всего было 9 января -14,4 мороза, жаркое – 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35 тепла", - подчеркивается в сообщении.

При этом метеорологическая зима, утверждают климатологи, в Украине до сих пор не наступила.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в четверг, 2 января.

Также "Страна" писала о том, что синоптики прогнозируют в январе морозы до -26 в Киеве.