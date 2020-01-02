Депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин заявил о том, что нардеп Ирина Венедиктова, которую президент Украины Владимир Зеленский назначил и.о. директора ГБР вместо уволенного Трубы, незаконно совмещает несколько должностей. Об этом депутат написал на своей странице в Facebook.

"Новая начальница ГБР продолжает удивлять. Вчера на сайте ГБР появился ее призыв к гражданам Украины писать в ГБР доносы о коррупции топ-чиновников с обязательным указанием списка украденного этими чиновниками имущества, их, чиновников, связей, явок, паролей с приобщением доказательств коррупционной деятельности этих самых том-чиновников", - написал Кузьмин.

Депутат рассказал, что Ирину Венедиктову обвинят в том, что она совмещает несколько должностей. Так, и.о. главы ГБР является еще и главой Комитета Рады и народным депутатом. Это прямо запрещено антикоррупционным законом. После публикации на сайте Государственного бюро расследований ее еще обвинят и в попытках незаконно присвоить себе функции руководителя НАБУ по организации борьбы с коррупцией топ-чиновников.

"В общем, уже понятно, что работа ГБР с таким подходом не может быть ни эффективной, ни качественной. Впрочем, учитывая отсутствие специального профильного образования и необходимого опыта работы у руководителей ГБР, ГПУ, СБУ и МВД, прогнозирую быстрый развал правоохранительной системы, тотальный произвол и коррупцию силовиков, а также массовые нарушения прав граждан при производстве досудебного расследования", - написал Кузьмин.

Кузьмин рассказал, что направит спикеру Рады депутатсский запрос по делу Венедиктовой и пообещал опубликовать ответ на этот запрос.

Скриншот:Facebook/ Ренат Кузьмин

Ранее "Страна" писала о том, что против и.о. главы ГБР Венедиктовой написали заявление о преступлении из-за ее мужа и будущего зама.

Также мы раассказывали, что ГБР объявила конкурс на замов Венедиктовой.