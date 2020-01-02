В Сочельник, 6 января, и на Рождество в Украине будет без осадков, лишь 7 января на востоке пройдет снег. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Она пишет, что температура воздуха 6-7 января снизится до небольших и умеренных морозов.

Сегодня, 2 января, в Украине осадков не будет, температура воздуха ближайшей ночью опустится до небольшого мороза до 1...6 градусов, днем будет плюсовой. Ветер стихнет.

В пятницу 3 января существенные изменения маловероятны. "3-го января антициклон по имени Xia принесет в Украину сухую погоду и местами даже солнечную", - пишет Диденко. В Киеве в пятницу будет сухо и, может быть, солнечно. Ночью в столице -2...-5 градусов, днем +2...+4.

А вот 4-5 января осадки уже накроют Украину, пройдут мокрый снег и дождь.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве в январе обещают 20-градусные морозы.

Также мы писали о том, что прошлый год стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.