Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2019 года увеличилась на 16,4% и составила 55,1 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-службу Государственной службы статистики.

Так, в ноябре 2019 года украинцы заплатили за коммуналку 7,4 млрд гривен, что составило 48,5% от суммы начислений за этот месяц. При этом за снабжение электроэнергией уплачено 3,2 млрд гривен.

Фото: ukrstat.gov.ua

Уточняется, что чаще всего в ноябре за коммуналку платили жители Черновицкой (71,9% суммы начислений), Закарпатской (67%) и Волынской (64,7%) областей.

Среди тех, кто платил меньше всего – Донецкая, Луганская, Сумская и Полтавская области (36-42% от суммы начислений).

Напомним, правительство Украины отменило ограничения монетизации льгот на коммуналку. Постановление начало действовать с 1 января этого года.

Также "Страна" писала, что в Минюсте опубликовали реестр должников, в котором оказались более 1,7 миллиона украинцев. Туда вошли даже те, кто вовремя не заплатили за коммуналку или кредит.