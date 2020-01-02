Временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине стала заместитель главы посольства США в Киеве Кристина Квин. Об этом пишет американское посольство в Twitter. Кроме того, они разместили на YouTube видео с обращением временного поверенного к Украине.

Видео: YouTube/USEmbassyKyiv

"Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине", - сказала она.

Квин сообщила, что находится в Украине шесть месяцев на должности заместителя руководителя миссии.

Скриншот: Twitter/U.S. Embassy Kyiv

Ранее "Страна" писала, что посла США в Ираке эвакуировали после штурма здания дипломатической миссии.

Также мы рассказывали, что американский и российские дипломаты в Польше поспорили о высказываниях Путина.