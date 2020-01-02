Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отмена моратория на экспорт леса-кругляка является стратегической целью Кабмина. Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас в правительстве сейчас является приоритетной тема создания эффективных рынков с одинаковыми правилами игры там, где не было рынков вообще, или где рынки существовали, но с не равными правилам. И сфера вырубки и деревообработки - это одна из таких сфер. Мы этим занимаемся. Обсуждаем с ЕС, как двигаться дальше", - сказал он.

При этом сам мораторий, утверждает Кулеба, является "источником теневой экономики".

"Поэтому стратегическая цель - отказаться от моратория. Но сделать это можно будет тогда, когда в Украине будет действовать эффективная экономическая политика в этой сфере", - подчеркнул он.

Поэтому, утверждает чиновник, он выступает против моратория на экспорт леса-кругляка, равно как и вообще запретов на "экспортные операции с ЕС".

"Я лично против моратория на лес-кругляк и вообще моратория на какие-либо экспортные операции с ЕС. Но так случилось, что в течение лет у нас в ряде сфер экономики и политики доминировала или коррупция, или тупость. Поэтому я выступаю за мораторий на "тупняк", а не кругляк", - уточнил он.

Напомним, 9 января прошлого года Украина перешла на европейские стандарты классификации и измерения лесо- и пилопродукции.

Ранее "Страна" сообщала, что меняет закон об экспорте леса.