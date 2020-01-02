На ледовой площадке под Офисом президента, которую впервые открыли в Киеве, сейчас не более 10 человек. Об этом сообщает корреспондент "Страны".



На катке, кстати, много детей, которые плохо держатся на коньках и падают.

Возле катка слышны новогодние песни, а также крики протестующих у здания ОП: "Зеленский, выходи к нам!" Там походит митинг против нового Генплана столицы.

К слову, сам Зеленский, кстати, находится на лыжном курорте в Гуте Буковеля, а лыжники делятся фото с президентом.

Фото: Страна.ua

Отметим, что каток на Банковой абсолютно бесплатный, как и прокат коньков (со своими тоже можно) - при входе дают жетон для обмена на коньки. Все коньки новые, от 27 до 45 размера, но без заточки, поэтому немного они скользкие на поворотах.

Каток открыт он с 10:00 до 20:00, но катание разбито на сеансы - сеанс катания один час, а затем перерыв 30 мин на очистку льда.

Сеанс катания закончился. Фото: Страна.ua

Так чистят лед на катке. Фото: Страна.ua

Видео: youtube.com

Также мы писали о том, что стало известно, кто разрешил разместить каток на Банковой под окнами Офиса президента.