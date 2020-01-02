В штабе ООС отчитались, что в 2019-м убили более 600 солдат противника
В штабе Операции объединенных сил рассказали, что за год уничтожили более 600 сепаратистов на фронте. Об этом говорится в официальном сообщении штаба ООС на Facebook.
По данным военной разведки, потери противника в течение 2019 составили:
- необратимыми - 619 человек;
- ранеными и травмированными - 939 человек;
- вооружения и военной техники - 110 единиц.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации" - заключили в штабе.
Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
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