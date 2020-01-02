В штабе Операции объединенных сил рассказали, что за год уничтожили более 600 сепаратистов на фронте. Об этом говорится в официальном сообщении штаба ООС на Facebook.

По данным военной разведки, потери противника в течение 2019 составили:

необратимыми - 619 человек; ранеными и травмированными - 939 человек; вооружения и военной техники - 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации" - заключили в штабе.

Скриншот: Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" писала, что в первый день года на Донбассе три обстрела, один украинский военный ранен.

Также мы рассказывали, что Новый год на Донбассе прошел без обстрелов.