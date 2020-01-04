4 января отмечается День памяти святой Анастасии. Сегодня же день ангела празднуют все Анастасии.

"Страна" рассказывает историю праздника и публикует поздравления для Анастасий, которые можно отправить по смс или в мессенджере.

День памяти святой Анастасии. История праздника

Великомученица Анастасия родилась в Риме. Отец выдал ее замуж за язычника. Но чтобы не нарушать девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и таким образом сохраняла чистоту.

Тогда в тюрьмах Рима пребывало много заключенных христиан. Анастасия тайно посещала узников. Она умывала, кормила их, помогала передвигаться больным, перевязывала раны.

В итоге Анастасия осталась вдовой. Унаследовав наследство, она тратила его на милосердные цели. Также она много странствовала, помогая христианам и получила дар врачевания, благодаря которому удалось спасти много жизней.

Анастасия. Значение имени

Имя Анастасия – это женская форма мужского имени Анастасий. В переводе с греческого языка означает "возвращение к жизни", "воскресение", "воскресшая", "возрожденная", "бессмертная".

Это очень красивое имя, которое заслуженно является одним из самых популярных в Украине уже долгие годы.

Поздравления для Анастасии с днем ангела

С днем ангела Анастасии

Именины Анастасии. Гифки

С днем ангела Анастасии поздравления

Гифки с днем ангела Анастасии

Картинки с днем ангела Анастасии

Поздравления для Анастасии с днем ангела 4 января

Именины Анастасии - поздравления