Сегодня, 3 января, церковь вспоминает святую мученицу Иулианию Вяземскую. Именины отмечают обладательницы имени Юлия, которым приписывают активность, общительность и веселый нрав.

Значение имени Юлия

Дословно имя переводится как "принадлежащая роду Юлиев", с греческого переводится как "волнистая", "пушистая". С детства Юлия растет активным ребенком, которому на одном месте тяжело усидеть. Ее интересует окружающий мир, поэтому она нередко готова к любым авантюрам и резкой смене привычных мест. Рядом с ней заскучать не удастся, потому что Юлия большая фантазерка и выдумщица. Имя наделяет обладательницу женственностью, эмоциональностью, интуицией и прекрасным чувством юмора.

Юлии часто находчивы и обязательны в работе. Ей подходит подвижные виды деятельности, потому что сидение на одном месте вызывает у нее апатию. Юлия всегда находится в активном ритме. Кроме того, она создана для семейного уюта. Юлии умело совмещают ведение домашнего хозяйства с карьерой благодаря врожденному чувству честолюбия. Обладательниц имени можно охарактеризовать как щедрых, отзывчивых, радушных и дружелюбных. Они умеют поддержать интересную беседу в новом обществе.

Есть в характере Юлии черты, совершенно ей несвойственные. Это самостоятельность и ответственность. Также в общении с ней нужно учитывать ее страстность и злопамятность.

Именины Юлии в 2020 году отмечают еще 15 января, 17 апреля, 31 мая, 15 июня, 19 и 29 июля, 30 и 31 августа, 11 и 14 ноября, 17 декабря.

Кто такая Иулиания Вяземская

Сегодня церковь вспоминает христианскую мученицу, княгиню благоверную Иулианию Вяземскую и Новоторжскую, мученицу. Девушка была дочерью боярина Максима Данилова и супругой князя Симеона Мстиславича Вяземского. Однако красотой Иулиании прельстился Смоленский князь Юрий Святославич. Он убил во время пира ее мужа и покусился на целомудрие Иулиании. Защищаясь, Иулиания ударила его ножом, и разозленный Юрий мечом отрубил ей руки и ноги, а тело велел бросить в реку Тверцу. Это произошло 21 декабря 1406 года.

Весной 1407 года ее тело в реке обнаружил больной крестьянин, вместе с духовенством мощи погребли у южных дверей Спасо-Преображенского собора в Торжке. В последующие века у ее могилы происходили исцеления. В 1815 году во время ремонтных работа гробница святой Иулиании была вскрыта. Ее мощи были помещены в раке в приделе. А в 1918 году после закрытия собора мощи были перенесены в храм Архангела Михаила и пребывали там до 1930 года. Рака с мощами святой 19 февраля 1919 года была вскрыта представителями советской власти и, согласно отчету, в ней среди прочих костей были найдены кости рук, что противоречит житию святой. После этого судьба мощей Иулиании остается неизвестной.

Открытки и поздравления

Сегодня, Юля, для тебя звучат все слова поздравлений.

Будь любима и счастлива. Не держи в душе сомнений.

Пусть хоть что в жизни случится - улыбайся, смейся.

В жизни счастья и любви для себя добейся!

С Днем ангела, Юлия! Пусть оберегает тебя на каждом шаге твоего бесконечно долгого и счастливого пути. Радости и любви на долгие годы. Оставайся такой же жизнерадостной и доброй, какой мы тебя знаем.

С именинами тебя от всей души поздравляем,

Быть любимой и счастливой мы тебе желаем,

А еще быть радостной и здоровой,

И почувствовать себя самой клевой!

Будь всегда прекрасной, милой,

Чтобы все тебя любили.

В глазах блестела чтоб слеза

Лишь от радости всегда.

Юлечка, с праздником, с именинами! Верь в чудо каждый день, пусть твоя душа наполнится добротой, радостью и любовью. Рядом будут всегда надежные друзья и любимые люди!

Обнимаем Юлю крепко, будь любимой, наша детка,

Никогда не унывай, двери счастью открывай!

Юльчик, с Днем ангела! Ты наш самый нежный и прекрасный цветок. Оставайся всегда женственной и очаровательной, ласковой и улыбчивой, люби и будь любимой. И пусть все твои желания непременно исполнятся и сделают тебя самой счастливой на земле!

Путь в жизни будет море позитива, а судьба будет самой удачливой, каждый день принося в семью только гармонию и любовь. Пусть жизнь удивляет и радует вновь и вновь! С Днем ангела, милая!

Юля, с праздником! Пусть каждый день дарит только положительные эмоции и вдохновение. Любви, добра, прекрасного настроения, чтобы все задачи решались по щелчку пальца, а работа чередовалась с отдыхом и расслаблением!

Наша дорогая и фантастическая Юля, оставайся такой же несравненной, всегда разной и такой непостижимой. Ты совмещаешь в себе нежность и страсть, ранимую и бойкую натуру, вспыльчивость и спокойствие, ярость и безмятежность. Пусть все качества смешиваются в твоем характере только в правильных пропорциях для твоего успеха и благополучия! Будь любима и счастлива!

В прекрасный День ангела спешим поздравить Юлию и пожелать, чтобы оставалась всегда радостной, была окружена любимыми и близкими, жила в достатке, все имела и ни о чем в своей жизни не жалела!