В четверг, 2 января, адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко, который улетел в Катар вместо допроса в ГБР, Игорь Головань принес в Государственное бюро расследований (ГБР) повестки в суд и хочет вручить их его следователем. Об этом говорится в заявлении адвоката Порошенко, которое опубликовал "5 канал".

Адвокат утверждает, что ГБР "превратилось в инструмент для политических преследований". Также он рассказал, что ни одна из повесток, которые ГБР отправлял его клиенту (Порошенко) не была доставлена в соответствии с законом. А новости о том, что пятого президента вызывают на допрос, они узнавали из СМИ и Telegram-каналов.

Кроме того, адвокат утверждает, что некоторые из следователей ГБР сливали информацию о расследованиях бюро. Поэтому им вручат повестки.

"Необходимо выяснить, кто и каким образом делал сливы информации об уголовных производства, расследующей ГБР, в частности в деле моряков. Суд поручил почему-то мне лично вручить следователем Государственного бюро расследований Гурченко, Роженко, Сергеевой и Осетровой повестки об их вызове в судебное заседание, которое состоится 14 января ", - сказал Головань.

Видео: YouTube/5 канал

Он пообещал сообщить позже, удастся ли ему вручить повестки.

Ранее "Страна" писала о том, что допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли со 2 января на 24-е. В январе у него еще три допроса в ГБР.

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