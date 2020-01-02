В среду вечером, 1 января, на Контрактовой площади в Киеве, где расположен новогодний городок, пьяный опрокинул два котла с горячими напитками. Об этом сообщает "Киев оперативный".

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

По сообщению очевидцев произошедсшего, пьяный мужчина разлил два котла с глинтвейном. Неизвестно, сделал он это случайно или намеренно. В результате ожоги получили продавец напитков и семилетний ребенок, который был неподалеку.

Виновник все отрицает. Он сказал, что документов на этот алкоголь нет, и сказал, что его вину нужно доказать и сделать экспертизу.

Как известно, на Контрактовой площади работает рождественское европейский городок в украинских традициях: тематика этого года - Опошня или традиционное гончарство с росписью Полтавского края.

Фото: Facebook/Киев Оперативный

Ранее "Страна" писала от том, что в Италии 204 человека пострадали и один погиб во время празднования Нового года.

Также мы рассказывали, что в Киеве новогодняя ночь закончилась стрельбой, есть раненые.